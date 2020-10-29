В Кирове сбили 10-летнего ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте

Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, когда на него наехала легковушка. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове женщина на легковушке сбила 10-летнего мальчика. Ребенок сильно не пострадал. Об этом рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Авария произошла 28 октября в 18.45. 43-летняя женщина за рулем «Фольксваген Поло» ехала по улице Упита в районе дома №10, когда на дороге возник мальчик. Ребенок, по предварительным данным, решил перебежать дорогу в неположенном месте. Столкновения избежать не удалось, однако, к счастью, пешеход сильно не пострадал. Во всяком случае, везти его в больницу не пришлось.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло шесть ДТП, в которых пострадали семеро человек.