Жители Кировской области продолжают переводить деньги дистанционным мошенникам

Не доверяйте незнакомцам, которые представляются во время разговора сотрудниками банков Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 48-летняя жительница одного из поселков Вятскополянского района. Она рассказала, что с ее банковской кредитной карты неизвестный похитил около 27 тысяч рублей. Женщина узнала об этом, когда обратилась в банк, чтобы уточнить остаток задолженности по карте. Она была уверена, что погасила долг.

Потерпевшая рассказала, что еще в июле ей позвонили «из банка» и предложили повысить лимит по кредитной карте лимит. Мошенники заявили, что после его увеличения якобы будет снижена процентная ставка. Женщина согласилась, и тогда «сотрудник» попросил продиктовать ее реквизиты карты и пароль, который поступил ей в смс, что она и сделала.

В полицию также пришла и 31-летняя кировчанка с сообщением, что ее обманули неизвестные преступники. Горожанка рассказала, что нашла в интернете объявление о заработке и оставила свои контакты. Вскоре ей перезвонила девушка, которая пояснила, что они занимаются торгами на бирже и помогут женщине получить дополнительный доход. Злоумышленники убедили потерпевшую о необходимости установить программу, которая позволяет получить доступ и управлять устройством дистанционно. После чего у нее со счета списали 160 тысяч рублей.

55-летняя жительница поселка Нижнеивкино также пожаловалась на мошенников. Еще весной женщина разместила в объявление о продаже дачного участка. Однако предложение практически никого не заинтересовало. Поэтому, когда потерпевшей на днях позвонил потенциальный покупатель с предложением перечислить предоплату, она сразу согласилась выполнить все требуемые действия.

Так, собеседник убедил женщину подойти к банкомату и действовать по его инструкциям. После нескольких операций он заявил, что случайно перевел женщине деньги, которые попросил вернуть. Появившиеся на счете 68 тысяч рублей жительница Нижнеивкино перечислила на указанный ей номер телефона. После этого незнакомец перестал выходить на связь.

Засомневавшись, женщина обратилась в банк. Оказалось, что поступившие на ее счет деньги были получены в качестве кредита. Механически выполняя рекомендации «покупателя», потерпевшая сама предоставила ему доступ в онлайн-кабинет кредитной организации, где он от ее лица оформил заем.

Сотрудники полиции призывают граждан не выполнять требования незнакомцев, которые касаются денег и банковских счетов. При купле-продаже товаров в интернете стоит избегать особо настойчивых и расторопных собеседников, призывающих совершить сделку или перечислить предоплату до встречи для осмотра товара.

Кроме того, никогда и никому нельзя сообщать реквизиты карт и пароли, приходящие в смс. Также в полиции рекомендуют не устанавливать на компьютеры и смартфоны программы, которые позволяют управлять устройством другому человеку, регулярно обновлять базы установленных антивирусных программ и не давать доступ к личным кабинетам онлайн-банков.