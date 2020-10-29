Юным дарованиям из Кирова увеличили стипендию в два раза

Стипендию одаренным детям увеличат с 500 до 1000 рублей. Фото: admkirov.ru

Кировские школьники с высокими результатами в учебе и творчестве будут получать повышенную стипендию. Информацию об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Сумма выплат не индексировалась на протяжении 12 лет. Сейчас стипендию одаренным детям увеличат с 500 до 1000 рублей. Школьникам будут перечислять ее дважды в год - не позднее февраля и июня.

Напомним, начиная с 1997 года, выплаты получили 188 юных дарований из Кирова. С 2011 года стипендией поощряют 16 лучших учащихся школ искусств и музыкальных школ города.

Таланты кировчан высоко ценятся в лучших учебных заведениях России. Так, ученики Первой детской музыкальной школы Екатерина Слободина и Макарий Чирков в новом учебном году поступили в музыкальные школы при консерваториях в Москве и Казани.