Кировчанин украл у пьяного приятеля куртку и золотые украшения

Мужчина признался в совершенном преступлении Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В полицию с заявлением о краже обратился 35-летний кировчанин. По словам мужчины, накануне в кафе он познакомился с другим посетителем. Нового приятеля потерпевший пригласил к себе домой для продолжения застолья. В результате хозяин жилища уснул. Когда же проснулся, его куртка и золотые женские украшения исчезли вместе со знакомым. Общая сумма ущерба - 31 тысяча рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний кировчанин, ранее судимый за хищения. В совершении преступления молодой человек сознался, сказав, что украденное он продал, а деньги потратил.

В ходе расследования полицейские установили причастность задержанного к совершению еще одного преступления. Неделей ранее в том же кафе он познакомился с другим посетителем, 60-летним жителем областного центра. После совместного распития спиртного пенсионер попросил проводить его до дома. По дороге подозреваемый попросил у мужчины телефон якобы для того, чтобы позвонить. Однако, заполучив мобильный, который стоил 4500 рублей, он убежал.

В итоге, подозреваемого задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается.