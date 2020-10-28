Ущерб - 3 млн рублей: в Кирово-Чепецком районе незаконно добывали песок

Неизвестные добывали песок на землях сельскохозяйственного назначения. Фото: genproc.gov.ru

У деревни Окуни Кирово-Чепецкого района с мая по август текущего года неизвестные добывали песок. Причем на землях сельскохозяйственного назначения. Во время этих работ сильно пострадал плодородный слой почвы. Этот факт обнаружила межрайонная природоохранная прокуратура. В результате проверки ущерб, причиненный экологическому фонду Кировской области, оценили в 2,9 млн рублей.

Все материалы сотрудники прокуратуры передали в региональный Следком, который возбудил уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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