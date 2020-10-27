Кировчане собирают одежду и игрушки для многодетных семей и людей в трудной жизненной ситуации

В акции приняли участие уже 40 человек. Фото: admkirov.ru

Кировчане приходят на помощь многодетным семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в центре местной активности микрорайона КДМК сейчас проходит благотворительная акция.

Мероприятие под названием «Доброе сердце» запустили 20 октября, и неравнодушные кировчане уже откликнулись на призыв о помощи. Жители микрорайона приносят одежду, игрушки и предметы быта нуждающимся в них людям. Уже в первые дни акции участие в ней приняли более 40 человек.

Пять многодетных семей Кирова и 10 попавших в трудную ситуацию человек получили одежду, игрушки и мебель. А продлится акция до конца ноября.