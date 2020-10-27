В Кирове без вести пропал 64-летний мужчина

В последний раз мужчину видели 23 октября. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове уже четверо суток разыскивают местного жителя. Петра Кошкина в последний раз видели 23 октября 2020 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Петру Александровичу 64 года, рост 165 см, нормального телосложения, у него седые волосы с залысинами и серые глаза. Из особых примет - борода и усы. На момент пропажи мужчина был одет в коричневую куртку, серый свитер, черно-серые брюки в полоску, серую вязаную шапку и черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить об этом по номерам 8-800-700-54-52 или 112.