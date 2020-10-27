В конце недели в Кировскую область придет потепление

Потепление постепенно начнется со второй половины текущей недели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В наши края придет потепление! Такой вывод сделал паблик «Любительская метеорология в Кирове». Дело в том, что из Европы к нам пришел антициклон, и наш регион как раз оказался в теплых потоках ветра с юга.

Средняя температура воздуха ожидается на 1-1,5 градуса выше нормы по северу области. На юге регионе ситуация останется без изменений. Постепенное потепление ожидается во второй половине недели.

Так, ночью с 27 на 28 октября при облачной погоде температура воздуха составит от -2 до -6 градусов. При прояснении в районах, где сохраняется снежный покров, она и вовсе достигнет -10. В Кирове возможно похолодание до -7 градусов.

Потепление начнется со среды 28 октября с вероятностью ясной погоды. Температура днем составит до +4 градусов в областном центре, до +5 - в районах. В четверг в Кирове потеплеет до +5 градусов днем, в районах - до +6. В пятницу 30 октября сохранится аналогичный расклад.

А вот на выходных есть возможность потепления до +7 градусов. Правда, это будет кратковременный момент - перед тем, как небо затянется тучами, и по области пройдут небольшие дожди.

На следующей неделе, по прогнозу, погода в регионе может стать ветреной и сырой, но теплой. Однако пока нельзя предсказать наверняка, так ли это.