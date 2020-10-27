Кировский лечебно-диагностический центр выставили на продажу

Здание площадью в 2400 квадратных метров продают за 181 миллион рублей. Фото: avito.ru

В Кирове на продажу выставили лечебно-диагностический центр на улице Красноармейской, 43а. Объявление появилось на популярной торговой площадке.

Как утверждает продавец, здание подготовлено для размещения необходимой технологии и расположено на удобном земельном участке, который находится в собственности. К центру подведены отопление, водоснабжение и электричество. Все этажи объекта имеют свободную планировку. Само здание расположено в границах территориальной зоны ЦЗ-1 - зоны учреждений здравоохранения и соцобслуживания населения.

Объявление на сайте появилось 22 октября. Судя по всему, еще никто из кировских бизнесменов не пожелал обзавестись лечебным центром. Строго говоря, неудивительно: стоимость объекта площадью в 2400 квадратных метра оценили в 181 миллион рублей.