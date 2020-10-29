Кировчане примут участие в «Romantic-фестивале»

Прослушивания пройдут в шести номинациях. Фото: pixabay.com

30 и 31 октября на базе Первой детской музыкальной школы в Кирове пройдет «Romantic-фестиваль». Основная миссия фестиваля искусств - показать творчество композиторов эпохи романтизма. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в событии принимают участие струнники, пианисты, духовики, вокалисты, народники и хоровики.

В последние годы фестиваль искусств был посвящен юбилеям классиков: Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Михаила Глинки, а также музыкальному наследию композиторов ХХ века. В текущем году мероприятие посвятили 210-летию со дня рождения Роберта Шумана и Фредерика Шопена и 180-летию Петра Ильича Чайковского.

В конкурсе примут участие более 100 музыкантов - это творческие коллективы и солисты разных возрастов из детских музыкальных школ и школ искусств города и области, а также студенты и преподаватели Кировского колледжа музыкального искусства имени В. И. Казенина.

Конкурсные прослушивания пройдут в номинациях: «Солист-инструменталист», «Концертмейстер», «Фортепианный и инструментальный ансамбль», «Хор», «Вокал» и «Музыковед». Оценивать видеоматериалы с конкурсными выступлениями будет профессиональное жюри.