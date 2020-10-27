В Кирове 19-летняя девушка на Toyota сбила двух пешеходов

19-летняя девушка-водитель Toyota устроила двойное ДТП. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами иномарки пострадали два пешехода. Информацию об аварии сообщил в пресс-службе областного ГИБДД.

В понедельник, 26 октября, вечером на улице Ленина произошло двойное ДТП. Авария случилась напротив дома № 129в. По предварительным данным, 19-летняя девушка-водитель Toyota выехала за пределы проезжей части и сбила двух мужчин, а затем врезалась в припаркованный автомобиль KIA. В аварии пострадали два пешехода - 23 и 36 лет.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых семь человек получили травмы.