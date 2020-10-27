Кировчанка сбила судебных приставов на Мерседесе, который те пришли арестовать

Машину у кировчанки все-таки забрали, а на нее саму завели уголовное дело. Фото: УФССП России по Кировской области

По данным регионального Следкома, в начале октября сотрудники кировского УФССП пришли к жительнице областного центра, дабы арестовать ее машину - «Мерседес-Бенц». Женщина, как раз сидевшая за рулем этой самой машины, глубоко оскорбилась этим фактом. Хотя она прекрасно знала, что ее транспорт должны изъять по решению суда. Неизвестно, чем руководствовалась упрямая дама, известно другое: она надавила педаль газа и поехала прямо на приставов. Оба пострадали после наезда, но остались в живых.

Следствие провело проверку по этому факту и возбудило уголовное дело за «применение насилия в отношении представителя власти». Теперь кировчанке грозит от штрафа до лишения свободы на пять лет.