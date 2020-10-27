Прокуратура Омутнинска нашла нарушения в контракте на установку спортивной площадки за 2,7 миллиона рублей

Деньги на спортивную площадку были выделены в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В апреле текущего года омутнинская спортивная школа заключила контракт с ООО СО «ГТО» на поставку и установку спортивной площадки за 2,7 миллиона рублей. Деньги были выделены в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».

Новый спортивный комплекс должен был появиться в городе в течение 30 дней. И согласно контракту, изменять это условия было нельзя. Однако в мае и июне сторонами заключены новые дополнительные соглашения о продлении работ до 65 дней.

По факту выявленных нарушений прокурор Омутнинского района внес руководителю ООО СО «ГТО» представление. Помимо этого, в отношении заказчика и исполнителя возбуждены административные дела, предусмотренные ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта).

- Материалы проверки послужили также основанием для направления прокуратурой иска в арбитражный суд с требованием о признании недействительными дополнительные соглашения к вышеуказанному муниципальному контракту, - подчеркнули в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры подрядчик установил спортивную площадку. В настоящий момент она введена в эксплуатацию.

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