На «Вятке» в Москву можно будет уехать три раза в неделю

Изменения в расписании связаны с пандемией коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ноябре сократят часть рейсов поезда «Вятка» (Киров - Москва). А электричку Киров - Нижний Новгород отменят практически на месяц. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Кировского отделения Горьковской железной дороги.

Изменения в расписании связаны с пандемией коронавируса. С 12 ноября по 21 декабря фирменный поезд № 31/32 «Вятка» не будет ходить из Кирова по понедельникам, средам, пятницам и субботам, из Москвы - по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Электричка № 9/10 Киров - Нижний Новгород отменяется с 13 ноября по 20 декабря.

Пассажирам предложат поехать по запланированным маршрутам на других поездах или вернут деньги за билеты в полном объеме.

Более подробную информацию об условиях переоформления можно получить на сайте ОАО «РЖД» (раздел «Возврат билетов») или по телефону 8-800-775-00-00.