В Кировской области «Хозяин» стал фигурантом уголовного дела

В общей сложности компания задолжала своим сотрудникам 1 миллион 400 тысяч рублей. Фото: Анастасия Осипова

В отношении руководства ООО «Хозяин» возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы свыше двух месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе областного Следкома.

Согласно материалам прокурорской проверки, с января по июль текущего года 17 работников ООО «Хозяин» не получали заработную плату. При этом руководство организации имело возможность выплачивать деньги, но тратило их на иные цели. В общей сложности компания задолжала своим сотрудникам 1 миллион 400 тысяч рублей.

- Прокурор внес руководителю организации представление, а также возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Помимо этого, материалы прокурорской проверки стали основной уголовного дела, которое расследует СК РФ по Кировской области. Долг на начало следствия составлял 880 тысяч рублей.

Отметим, что по данным из выписки ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО «Хозяин» является: «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». По всей видимости, уголовное дело возбуждено в отношении УК, которая на данный момент находится в стадии банкротства.

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