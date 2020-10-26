В Куменском районе егерь спас лося из ловушки браконьеров

Егерь с охотником освободили животное из ловушки, перестрелив трос, в который попался лось. Фото: pixabay.com

Кировский егерь спас лося из ловушки, поставленной браконьерами. Информацию сообщили в пресс-службе регионального правительства.

О живой находке егерю Куменского общества охотников и рыболовов Аркадию Маскалеву сообщили 23 октября. Неподалеку от деревни Барановщина люди обнаружили лося, попавшегося в ловушку браконьеров. Несчастное животное запуталось в петле рогами, причем, видимо, довольно давно. Когда его нашли, он уже выбился из сил и вяло реагировал на приближение людей. Однако подступить к себе вплотную не давал.

Егерь с охотником решили перестрелить трос, в котором запуталось животное. И им это удалось. Лось, видимо, не сразу поверил в свою свободу, потому как оставался на месте еще некоторое время. А после, набравшись сил, сбежал с места заточения.

Работники общества сейчас ищут браконьера, установившего ловушку, чтобы привлечь его к ответственности. Добыча лося в закрытые для охоты сроки с применением незаконных орудий уголовно наказуема.