В Кирове осудили грабителя, напавшего с ножом на работницу офиса микрозаймов

Налетчик угрожал работнице офиса ножом, чтобы та отдала деньги. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове осудили особо опасного рецидивиста за разбойное нападение. Мужчина ограбил офис микрозаймов и скрылся, причем поймали его только через пять лет. Информацию сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 2 октября 2015 года. Тогда в офис выдачи микрозаймов по улице Строителей наведался пьяный мужчина, намереваясь взять деньги без отдачи. Осужденный подготовился - скрыл лицо маской и захватил с собой нож, коим активно угрожал сотруднице офиса. Перепуганная девушка открыла сейф с деньгами, из которого налетчик забрал 46 тысяч рублей и скрылся.

Мужчину разыскивали в течение пяти лет, и задержали лишь в 2020 году. Грабителем оказался 34-летний уроженец Республики Марий Эл, ранее уже судимый. С учетом факта рецидива суд вынес приговор: семь лет колонии особого режима.