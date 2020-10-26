«Деревенская дивчина»: кировчанка стала одним из лучших блогеров страны

Котельничанка рассказывает на своей страничке о жизни в деревне и о том, как она воспитывает двоих сыновей. Фото: vk.com/vkotle

Девушка из Кировской области стала второй в номинации «Сельский блогер» на конкурсе «Моя малая Родина». В нем приняли участие около трех тысяч человек. Об этом рассказал паблик «Типичный Котельнич».

Елена Смертина из деревни Ежиха ведет аккаунт «Деревенская дивчина» в социальной сети Инстаграм. У нее около шести тысяч подписчиков из разных уголков России и других стран - Финляндии, Израиля, Кипра и США. Котельничанка рассказывает на своей страничке о жизни в деревне и о том, как она воспитывает двоих сыновей.

- Для конкурса я написала информацию о себе, о блоге в Инстаграме, который веду с огромным желанием почти два года, - поделилась девушка. - О победе не думала. Мне было важно само участие, процесс, решительность.

Сейчас Елена хочет привлечь внимание подписчиков к своей малой родине не только через блог. Она планирует организовать эко-туризм в родные края и проводит в Котельниче «завтраки для мам», на которых они общаются друг с другом и различными специалистами.