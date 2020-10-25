Кировчанин попадет в колонию за нападение на курьера

Кировчанин два с половиной года проведет за решеткой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

19-летнего кировчанина осудили за нападение на курьера по доставке еды. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Первомайского района города Кирова.

Молодой человек в июне текущего года заказал на дом бутерброды и роллы, не собираясь за них платить. Когда курьер приехал, юноша распылил в него перцовый баллончик и забрал доставленную еду. При этом обвиняемый был пьян.

Следствием установлено, что грабитель не работал и с 2016 года состоял на учете в наркологическом диспансере. Будучи подростком, он уже отбывал наказание в колонии, а в прошлом году его дважды судили за воровство.

Теперь кировчанин два с половиной года проведет за решеткой. Такое наказание преступнику назначили с учетом рецидива. Сумму ущерба за украденные роллы и бутерброды в размере 820 рублей уже возместила его мать.