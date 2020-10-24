В Кировской области годовая инфляция выше, чем в России

В августе инфляция не изменилась. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Инфляция в Кировской области по итогам девяти месяцев составила 4,1%. Данный показатель остается неизменным с июня текущего года. Об этом сообщили в региональном Центробанке.

По мнению экспертов, инфляцию в Кировской области сдерживают высокие предложения на отдельных продовольственных рынках и в целом слабая динамика потребительской активности.

Основные показатели инфляции в % к соответствующему месяцу предыдущего года. Фото: cbr.ru

Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в сентябре составила 3,9%. Рост произошел на 0,2% - это связано с ослаблением рубля, сокращением урожая отдельных овощей и ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса.

В целом по стране годовая инфляция увеличилась на 0,1% до 3,7%. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики она составит 3,7 – 4,2% в 2020 году, 3,5 – 4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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