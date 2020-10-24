В Кировской области за сутки выявили 143 случая заражения коронавирусом

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 68 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 24 октября.

За минувшие сутки в Кировской области коронавирус с симптомами болезни выявили у еще 143 человека. За то же время выписались с выздоровлением 388 заболевших, в том числе 85 - из инфекционных стационаров. По информации федерального оперштаба, в нашем регионе за сутки от коронавируса скончался еще один человек.

На 24 октября с диагнозом COVID-19 на стационарном лечении находится 2895 человек, из них 2771 пациент с пневмониями. Кроме того, у 608 заболевших пневмонией ожидают результатов тестирования на коронавирус.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 68 пациентов, 28 человек - на искусственной вентиляции легких.

Таким образом, по состоянию на 24 октября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 9068 пациентов, у кого инфекция протекала с осложнениями, выздоровели;

- 160 человек умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;

- 12554 кировчанина лечатся амбулаторно;

- более 18000 жителей региона находятся на домашнем карантине, свыше 5000 из них - дети. Заболевших среди них нет;

- более 84000 человек сняли с домашнего карантина за весь период наблюдения болезни.