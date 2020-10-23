В Кировскую область завезли три тонны зараженных лимонов и апельсинов

В Кировской области оказалось три тонны зараженных лимонов и апельсинов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В октябре 2020 года Россельхознадзор вновь обнаружил вредителей на фруктах, завезенных в область - красную померанцевую щитовку. Они найдены на трех тоннах лимонов и апельсинов из ЮАР, а также на 43,2 кг лаймов из Бразилии.

Но все же, это насекомое наносит вред только растениям. Здоровью человека он не угрожает. Поэтому фрукты с красной померанцевой щитовкой допущены к продаже. Однако перед употреблением в пищу их нужно промыть водой.