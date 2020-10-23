В одной из управляющих компаний Кировской области коммунальщики не получали зарплату вовремя

Пять работников управляющей компании получали заработную плату раз в месяц вместо положенных двух. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Слободском районе сотрудникам ООО УК «Восток» несвоевременно выдавали зарплату. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В ходе проверки выяснилось, что пять работников управляющей компании получали заработную плату раз в месяц вместо положенных двух. Руководителю общества внесли представление и завели дело по статье КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства». Теперь он выплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры нарушения трудовых прав были устранены. Сейчас сотрудники «Востока» своевременно получают заработную плату.

Пресс-служба региональной прокуратуры напоминает, что в Кировской области действует «горячая линия» по вопросам защиты трудовых прав граждан. Телефон: 38-11-53.