Кировский водитель скорой помощи получил государственную награду

Вятскополянского водителя СМП наградили благодарностью Президента РФ. Фото: vk.com/medkirovru

Кировского водителя скорой помощи удостоили государственной награды. Подробности сообщил региональный Минздрав.

Награды вручили 35 медработникам, которые внесли неоценимый вклад в борьбу с коронавирусом, причем четверых из них наградили посмертно. Одним из удостоившихся благодарности Президента РФ оказался Антон Кислицын, водитель СМП Вятскополянского подразделения.

С начала пандемии он отработал больше всего смен. Так, по его словам, в месяц выходит 14-16 смен по 12 часов. Все это время водитель проводит в полной экипировке - защитный костюм, специальные бахилы, перчатки, респиратор и защитные очки.

Антон не смог принять участие в церемонии награждения - у него выявили коронавирус, и сейчас мужчина находится на больничном. Однако, по его заверениям, он хорошо себя чувствует, и вскоре вновь вернется к работе.