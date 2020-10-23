Кировчан просят помочь в поисках 58-летней женщины

Женщина пропала утром 23 октября. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове потерялась 58-летняя женщина. Рано утром в пятницу, 23 октября, Татьяна Шевелева ушла из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Рост пропавшей кировчанки 160 см, она нормального телосложения, у нее короткие темные волосы. Татьяна была одета в черный пуховик ниже колена, темно-коричневые сапоги и темные штаны. Особые приметы - сутулится, прихрамывает, не ориентируется в пространстве.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей женщины, просят сообщить об этом по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.