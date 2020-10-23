В Кировской области мошенник обманул 88-летнюю пенсионерку

Мошенник убедил женщину оплатить страховку в размере 24 тысяч рублей, что она и сделала. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жертвой телефонного мошенничества стала 88-летняя жительница Вятских Полян. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Несколько месяцев назад пенсионерка приобрела в интернете наколенник для облегчения сгибания сустава за 24 тысячи рублей. Недавно ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сказал потерпевшей, что свойства и стоимость наколенника в разы завышены, и пообещал компенсацию - 300 тысяч рублей. Мошенник также убедил женщину оплатить страховку в размере 24 тысяч рублей, что она и сделала.

Спустя время пенсионерке снова позвонили, сообщив, что денежную компенсацию везут наличными. За услуги инкассации злоумышленник попросил еще 50 тысяч. Потерпевшая не успела оплатить сумму - ее отговорил соцработник, который в этот момент находился у нее в квартире. Он и посоветовал женщине обратиться в полицию.

Сейчас сотрудники органов устанавливают личность мошенника. Полиция призывает кировчан не переводить деньги незнакомым людям.