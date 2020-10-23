Кировский ДК «Заречный» открывает сезон гала-концертом

В концерте участвуют популярные творческие коллективы дома культуры. Фото:admkirov.ru

24 октября с 10:00 на официальной странице Дома культуры «Заречный» в социальной сети пройдет видеоконцерт «Второй Бродвей творческих огней», посвященный открытию сезона 2020 - 2021 годов.

Ведущие самодеятельные коллективы продемонстрируют лучшее, что создано на сцене в прошлом сезоне.

Зрителей ждет знакомство с победителями в номинациях: «Хранители истории», «Скрытый героизм», «Глава семьи», «Труженики тыла», «Источник творчества», «Золотой резерв», «Наше дело маленькое» и «Титаны «Заречного».

Как сообщили в администрации города Кирова, в программе концерта участвуют популярные творческие коллективы дома культуры: народный вокальный ансамбль «Ремикс», образцовый хореографический коллектив «Шоу-Дэнс», студия-театр теней и кукол «Фонарь», студия брейк-данса «Теккен», вокальный ансамбль «Серебряные нотки» и другие.