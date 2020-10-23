Служебные собаки кировской полиции ищут новый дом

Отслужившие собаки теперь ищут новый дом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская полиция отдаст в добрые руки служебных животных. Информацию сообщает региональное УМВД.

Как правило, «полицейских» псов отстраняют от службы в определенном возрасте, когда они уже не могут выполнять свои обязанности. В таком случае собак отдают людям, которые обеспечат ее достойную старость. Последнее осуществляется в соответствии с федеральным законом об ответственном обращении с животными.

В связи с этим кировская полиция объявляет передачу отслуживших собак неравнодушным кировчанам - как бесплатно, так и на возмездной основе. Всем, кто заинтересован в получении верного друга, можно узнать информацию по телефону: 57-66-04.