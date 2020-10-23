В Кирове полицейские обстреляли машину пьяного нарушителя

Полицейские обстреляли машину пьяного водителя. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 23 октября, в пять часов утра на Лесозаводской улице началась погоня сотрудников ГИБДД за автомобилем «ВАЗ-2115». 22-летний нарушитель совершал опасные маневры на дороге. Он не раз выезжал на встречную полосу, на красный свет, создал несколько аварийных ситуаций. Водитель продолжал двигаться дальше, несмотря на требование остановиться.

Преследование продолжилось и за пределами города. Полицейские убедились в отсутствии людей и предупредили нарушителя о применении огнестрельного оружия. Первый выстрел не испугал пьяного водителя. Остановить его автомобиль удалось только благодаря стрельбе по колесам.

Выяснилось, что у молодого человека не было прав управления транспортным средством. На него составлено пять административных дел.