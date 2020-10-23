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Жительница Омутнинска взяла девять кредитов без намерения возврата, но отвечать за это не будет

Судебная экспертиза постановила, что женщина невменяема
Анастасия Трефилова
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Общая сумма набранных кредитов составила более миллиона.

Общая сумма набранных кредитов составила более миллиона.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омутнинске женщина похитила у девяти банков больше миллиона рублей. И ей ничего за это не будет. Информацию сообщает новостной портал «Омутнинские Вести+».

Так, в период с 13 ноября по 6 декабря 2018 года жительница Омутнинска набрала в разных банках девять кредитов на общую сумму в 1 млн 113 тысяч 215 рублей. В заявлениях она завышала размер пенсии и общие доходы, а также ложно заявила, что имеет заработок на стороне. Действия женщины классифицировали как хищение, поскольку она не собиралась возвращать эти деньги. И сидеть бы ей в тюрьме, но есть один нюанс…

В процессе расследования уголовного дела женщину направили на судебно-психиатрическую экспертизу. По результату выяснилось, что у жительницы Омутнинска имеются признаки некоего психического расстройства, и она не осознает свои действия и их последствия. Кроме того, она не способна правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значения для уголовного дела, и давать по ним показания. Участвовать в судебном заседании женщина также не способна. Проще говоря, ее признали невменяемой.

На основании этого суд вынес приговор: освободить жительницу Омутнинска от уголовной ответственности. Вместо этого ее направят на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Криминал