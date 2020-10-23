Фестиваль «Театральное Приволжье» покажет в Кирове мастер-класс «Основные приемы сценического рукопашного боя»

Преподают ведущие педагоги, режиссеры и актеры нашего региона и соседних областей. Фото: kirovreg.ru

Мероприятия регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье» продолжаются. Навыки сценического искусства преподают ведущие педагоги, режиссеры и актеры нашего региона и соседних областей.

Проект «Театральное Приволжье» проводится с 2019 года по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В нем участвуют детские и молодежные театральные коллективы из 14 регионов округа. Основная цель фестиваля – максимально вовлечь молодежь в сценическую деятельность, расширить культурный кругозор и сформировать культурные и нравственные ценности жителей регионов округа. 30 октября 2020 года кировчанам бесплатно покажут мастер-класс «Основные приемы сценического рукопашного боя». Его представит Артем Бураков – заведующий кафедрой народно-художественного творчества Вятского колледжа культуры. Видеотрансляцию разместят на сайте областного Дома народного творчества: и в группе в социальной сети .

В прошлом году в «Театральном Приволжье» приняли участие 483 коллектива и 7000 юных актеров. Вместе с ребятами к этому событию присоединились и высшие должностные лица регионов ПФО, среди которых и губернатор Кировской области Игорь Васильев. А с 15 сентября 2020 года стартовал второй сезон фестиваля.

Завершится фестиваль в феврале голосованием экспертного жюри.

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