Кировчанин сел на восемь с половиной лет за продажу наркотиков

Вместе с другими членами ОПГ молодой человек продавал наркотики и делал с ними закладки. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове осудили члена ОПГ, продававшей наркотики жителям региона. Информацию об этом сообщает областная прокуратура.

Как стало известно в суде, 26-летний кировчанин вместе с другими членами группировки продавали в интернете наркотики, а после делали с ними закладки на территории всего региона. Поймали молодого человека, когда он делал очередной тайник.

Кировчанина признали виновным в трех преступлениях по статьям «покушение на незаконный сбыт и сбыт наркотических средств, организованной группой, в значительном и крупном размерах». К тому же молодой человек уже ранее был судим, что стало отягчающим обстоятельством. Суд вынес приговор: восемь с половиной лет колонии особого режима.