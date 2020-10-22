Жителя Свечинского района лишили пособия по безработице из-за неотвеченного звонка

Мужчина не успел вовремя ответить на звонок, и это стало причиной остановки выплат пособия. Фото: pixabay.com

В Свечинском районе местного жителя лишили пособия по безработице из-за того, что он вовремя не взял трубку. Информацию передает прокуратура Кировской области.

Мужчина обратился в ведомство с жалобой: ему почему-то перестали выплачивать пособие по безработице. Прокуратура наведалась в проверкой в местный центр занятости населения. Как оказалось, мужчина не соврал - с 28 мая он признан безработным, и ему назначено пособие. А приостановили его выплату потому, что он вовремя не ответил на звонок из центра.

Районный прокурор внес представление центру. После этого местному жителю вновь начали начислять пособие.