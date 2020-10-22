Пьяный кировчанин, пытаясь погреться, сжег сарай

Теперь поджигатель находится под стражей, пока расследуется уголовное дело. Фото: скриншот с видео 43.мвд.рф

В Кирове мужчина сжег сарай, желая погреться. На самом деле он этого не планировал. Информацию сообщает областное УМВД.

12 октября в полицию позвонили: на улице Социалистической горит хозпостройка. На место происшествия выехали сотрудники УМВД. Там же и установили: скорее всего, причиной пожара стал поджог. А вскоре нашли и того, кто его совершил.

Пироманом оказался 55-летний кировчанин, ранее уже судимый. С его слов, дело было так: мужчина шел по городу пьяным, начал подмерзать и решил согреться. Для этого залез в сарай и, недолго думая, поджег стройматериалы, которые там валялись. А от них пламя уже охватило и саму постройку. Мужчина спасся, а вот сарайчику не повезло. По подсчетам, ущерб составил 112 тысяч рублей.

На кировчанина завели уголовное дело за «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога». По данной статье мужчине светит до пяти лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей на время следствия.