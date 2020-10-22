В Котельничском районе ВАЗ-2114 врезался в бесправника на иномарке

В результате столкновения пострадали три человека - водитель и два пассажира отечественной легковушки. Фото: vk.com/gibdd43

В Котельничском районе отечественная легковушка врезалась в иномарку. В результате пострадали три человека. Об этом сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла 21 октября в 07.25 в деревне Наймушины. Обе легковушки столкнулись близ дома №67 по улице Хлыновской. ВАЗ-2114 влетел в бок «Фольксвагену Поло». В результате пострадали 47-летний водитель «четырнадцатой», а также два пассажира отечественной легковушки, мужчины 38 и 49 лет. По счастью, травмы не оказались серьезными - все трое отделались легким испугом.

Как сообщает ведомство, у 41-летнего водителя иномарки нет водительских прав. Поэтому нельзя сейчас с уверенностью сказать, кто прав, а кто виноват, в данной истории.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло пять ДТП, в которых два человека погибли и пострадали двенадцать.