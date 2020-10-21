В Сосновке 18-летнему парню дали условный срок за избиение подруги

Напиваясь, молодой человек регулярно бил свою подругу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кировской области осудили 18-летнего жителя Сосновки. Как сообщает Следком по региону, он регулярно истязал свою подругу.

Издевательства длились на протяжение нескольких месяцев текущего года. Юноша систематически и умышленно бил 16-летнюю девушку. Причем, как сообщает ведомство, всякий раз он проделывал это, будучи пьяным.

Молодой человек признал свою вину и раскаялся в совершенном. В итоге юношу обвинили в «истязании несовершеннолетнего». Отделался он сравнительно легко. Суд вынес приговор: три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Максимальное наказание по данной статье - до семи лет тюрьмы.