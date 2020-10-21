Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

Кировчанам предлагают сочинять частушки про тещу

Лучшие авторы получат призы
Владислав Николаенко
КомментироватьОставить комментарий
Самые интересные частушки исполнят участники коллективов художественной самодеятельности

Самые интересные частушки исполнят участники коллективов художественной самодеятельности

Фото: Борис КУДРЯВОВ

25 октября в мире отмечается необычный праздник - Международный день тещи. В народном творчестве отношения между тещами и зятьями - одна из самых популярных тем, которой посвящаются анекдоты, частушки, шутки, байки.

26 октября в 12.00 в сообществе Дома культуры «Россия» в соцсети стартует конкурс частушек «Эх, теща моя!». Кировчанам предлагают принять в нем участие.

Для этого достаточно в комментариях к записи о начале конкурса выложить частушку собственного сочинения. Кроме того, частушки можно направлять на электронную почту Дома культуры info@dk-rossiya.ru.

Конкурс продлится до 5 ноября. Самые интересные частушки исполнят участники коллективов художественной самодеятельности Дома культуры «Россия», а лучшие авторы получат призы.

Культура