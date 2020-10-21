Кировчанам предлагают сочинять частушки про тещу

Самые интересные частушки исполнят участники коллективов художественной самодеятельности Фото: Борис КУДРЯВОВ

25 октября в мире отмечается необычный праздник - Международный день тещи. В народном творчестве отношения между тещами и зятьями - одна из самых популярных тем, которой посвящаются анекдоты, частушки, шутки, байки.

26 октября в 12.00 в сообществе Дома культуры «Россия» в соцсети стартует конкурс частушек «Эх, теща моя!». Кировчанам предлагают принять в нем участие.

Для этого достаточно в комментариях к записи о начале конкурса выложить частушку собственного сочинения. Кроме того, частушки можно направлять на электронную почту Дома культуры info@dk-rossiya.ru.

Конкурс продлится до 5 ноября. Самые интересные частушки исполнят участники коллективов художественной самодеятельности Дома культуры «Россия», а лучшие авторы получат призы.