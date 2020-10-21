В ближайшие дни кировчане увидят полярное сияние

Полярное сияние кировчане смогут наблюдать в период с 21 по 25 октября. Фото: pixabay.com

На этой неделе жители региона увидят полярное сияние. Об этом сообщает паблик «Любительская метеорология в Кирове».

Природное явление кировчане смогут наблюдать в период с 21 по 25 октября. Правда, погода для этого будет неблагоприятная. Больше всего шансов увидеть полярное сияние у жителей северной половины региона.

По словам экспертов, нужно смотреть на север и на северо-запад/северо-восток. Скорее всего будет видна дуга сияния и столбы над горизонтом. Метеорологи-любители советуют сделать фотографии явления в режиме выдержки. В этом случае сияние смогут снять даже жители Кирова.

Напомним, этой осенью в регионе уже наблюдали подобное явление. Тогда полярное сияние увидели жители села Яхреньга и города Кирова.