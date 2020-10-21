В поселке Кобра Нагорского района ремонт в школе заставила сделать прокуратура

Прокуратура обнаружила, что крыша, стены и потолки в школе не соответствуют нормам, принятым для учебных заведений.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В поселке Кобра Нагорского района сделали ремонт в образовательной школе. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что его провели только после обращения в суд.
Ранее мама одного из воспитанников дошкольной группы жаловалась на плачевное состояние здания школы и другие санитарные нарушения. Сообщения об этом появлялись и в соцсетях.
Прокуратура провела проверку и обнаружила, что крыша, стены и потолки в школе не соответствуют нормам, принятым для учебных заведений. Кроме того, нарушения нашли и в организации детского питания.
Прокурор внес представление главе Нагорского района и направил в суд иск с требованием провести ремонт. Материалы проверки также передали в региональный Роспотребнадзор.
После принятых мер на ремонт школы из районного бюджета выделили 300 тысяч рублей. Сейчас все нарушения устранили.