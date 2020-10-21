В поселке Кобра Нагорского района ремонт в школе заставила сделать прокуратура

Прокуратура обнаружила, что крыша, стены и потолки в школе не соответствуют нормам, принятым для учебных заведений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Кобра Нагорского района сделали ремонт в образовательной школе. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что его провели только после обращения в суд.

Ранее мама одного из воспитанников дошкольной группы жаловалась на плачевное состояние здания школы и другие санитарные нарушения. Сообщения об этом появлялись и в соцсетях.

Прокуратура провела проверку и обнаружила, что крыша, стены и потолки в школе не соответствуют нормам, принятым для учебных заведений. Кроме того, нарушения нашли и в организации детского питания.

Прокурор внес представление главе Нагорского района и направил в суд иск с требованием провести ремонт. Материалы проверки также передали в региональный Роспотребнадзор.

После принятых мер на ремонт школы из районного бюджета выделили 300 тысяч рублей. Сейчас все нарушения устранили.