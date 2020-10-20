Кировчанка подожгла дверь квартиры, чтобы ее впустили внутрь

Женщина долго ломилась в квартиру и скандалила, а в конце просто подожгла дверь квартиры, чтобы ее впустили. Фото: pixabay.com

В Кирове задержали 43-летнюю женщину, которая подожгла дверь квартиры. Причем не своей, а чужой. Информацию сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.

На днях около двух часов ночи в полицию поступил звонок: какая-то женщина пыталась поджечь дверь квартиры. Инцидент произошел в одном из домов по улице Преображенской. Информацию передали всем нарядам, находящимся на патрулировании, и вскоре группа росгвардейцев прибыла на место.

У дверей квартиры, чьи жильцы и вызвали полицию, обнаружилась 43-летняя женщина. Со слов хозяев коммуналки, кировчанка пришла в гости к знакомым, а их не оказалось дома. Женщина долго ломилась в квартиру, требовала открыть, закатила скандал, а в конце подожгла дверь, чтоб теперь-то ее точно впустили.

Кировчанку задержали и передали полиции. Теперь ею займутся сотрудники УМВД.