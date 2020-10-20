В Котельниче мужчина поджег жилой дом ради мести

Жильцы не пострадали, а вот дом спасти не удалось. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Котельниче мужчина поджег восьмиквартирный дом, чтобы отомстить паре его жильцов. Как сообщает областное УМВД, его уже задержали.

Сообщение о пожаре поступило в полицию 16 октября. Огонь вспыхнул в двухэтажном деревянном доме на восемь квартир по улице Луначарской. Спасатели потушили пожар, однако дом спасти не удалось, и жильцам пришлось переселяться. К счастью, никто из них не пострадал в огне.

Полиция опросила свидетелей и осмотрела место происшествия. Появилась версия умышленного поджога, и ее начали прорабатывать. В результате правоохранители нашли и задержали подозреваемого в совершенном. Им оказался 36-летний котельничанин, ранее судимый. Поймали его как раз в тот момент, когда он шел от сгоревшего дома к своему жилищу.

Мужчина сознался в преступлении. По его словам, он хотел отомстить кому-то из погорельцев - якобы те обидели его знакомую.

Сейчас продолжаются необходимые проверки. По их результатам вынесут процессуальное решение.