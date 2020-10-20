В Кировской области отстранили от работы директора управляющей компании

В течение пяти месяцев один из жильцов многоквартирного дома обращался в УК с просьбами сделать ремонт крыши, но был проигнорирован. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директора ООО «Кирсинская управляющая компания» отстранили от работы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

УК отвечала за содержание общего имущества многоквартирного дома № 27 по улице Ленина в Кирсе. Как стало известно, с марта по июль 2020 года один из жильцов обращался в управляющую компанию с просьбами сделать ремонт протекающей крыши. Но коммунальщики не приняли никаких мер.

Прокуратура внесла представление руководителю Кирсинской УК и возбудила административное производство. Суд в свою очередь отстранил директора от работы. Сейчас нарушения устранены.