Бойцы кировского отряда «Алмаз» приготовили свое фирменное блюдо в полевых условиях

Основу блюда составили дары вятского леса. Фото: 43.fsin.gov.ru

Сотрудники отряда специального назначения «Алмаз» регионального УФСИН приготовили жаркое из кабана. Они устроили кухню на свежем воздухе в рамках Всероссийской акции по созданию электронной кулинарной книги любимых рецептов бойцов спецназа. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Кировской области.

Основу блюда составили дары вятского леса. Бойцы приготовили в казане жаркое из дикого кабана с картофелем и лисичками под сметанным соусом. Также они сварили на костре витаминный компот из клюквы, брусники и калины.

Сотрудники «Алмаза» засняли процесс приготовления фирменного блюда на видео. Рецепт с пошаговыми фотографиями они направят для помещения в книгу любимых рецептов бойцов спецназа. Она будет выпущена в электронном виде к 13 ноября текущего года в честь 30-летия со дня образования отделов специального назначения ФСИН России.