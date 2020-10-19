Кировские леса продолжают гореть

Площадь возгорания составила 18,9 гектаров. Фото: mlh43.ru

В текущем году в Кировской области произошло 35 лесных пожаров. Их общая площадь составила 29,35 гектара, в том числе покрытая лесом - 37,05 гектара. Информацию об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

За прошедшую неделю произошло три лесных пожара. Все они были локализованы в Малмыжском районе Кировской области. По предварительной оценке, площадь возгорания составила 18,9 гектаров. Сообщается, что с огнем удалось справиться в течение суток.

Министерство лесного хозяйства обращает внимание граждан на необходимость неукоснительно соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах: не разводить костры и не сжигать мусор и сухую траву, тщательно тушить окурки и спички, а также не засорять леса бытовыми и промышленными отходами.

- За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для граждан в размере до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства. - За действия, явившиеся причиной лесного пожара, в том числе совершенные по неосторожности, в соответствии со статьей 261 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность.

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