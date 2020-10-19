Руководство мебельной фабрики из Кирово-Чепецка может отправиться на скамью подсудимых

Работодатель с января по август текущего года не платил зарплату 36 сотрудникам.
Фото: Анастасия Осипова
Кирово-Чепецкая мебельная фабрика ООО «МИРА» задолжала своим сотрудникам более 2,1 миллиона рублей. Информацию об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Выяснилось, что работодатель с января по август текущего года не платил зарплату 36 сотрудникам. При этом возможность своевременно оплачивать труд работников у компании имелась, но руководство организации предпочло тратить деньги на иные цели.
В итоге в отношении руководителя организации и юридического лица возбуждено административное дело, предусмотренное ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Сейчас компания и руководитель оштрафованы на 30 и 10 тысяч рублей.
Помимо этого, по материалам прокуратуры СК по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев).
- После вмешательства органов прокуратуры значительная часть задолженности по заработной плате перед работниками коммерческой компании погашена, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Долг на момент возбуждения уголовного дела составляет 102 тыс. рублей.
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