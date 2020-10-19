Кировским автомобилистам напомнили о необходимости сменить шины на зимние

Кировским автомобилистам рекомендуют не затягивать с заменой шин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Близится зима - пора переобуваться! Причем не только людям, но и их четырехколесным друзьям. Кировская Госавтоинспекция информирует автомобилистов о необходимости сменить шины с летних на зимние.

Как известно, ближайшая неделя не порадует хорошей погодой. Уже ближе к пятнице ожидается минусовая температура воздуха днем, равно как и дождь со снегом. И, разумеется, следствие - гололед и ухудшение видимости.

Областная ГИБДД напоминает о необходимости соблюдать скорость, оптимальную для погодных и дорожных условий, а также дистанцию до впереди идущего транспорта. А также «переобуться».

- В целях безопасности необходимо заметить летние шины на автомобиле на зимние, - сообщает пресс-служба ведомства.