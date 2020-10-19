Жительницу Шабалинского района оштрафовали за выращивание мака

Мировой судья Шабалинского судебного района Кировской области рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Шабалинского района привлекли к ответственности за выращивание мака. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Летом полицейские обнаружили на приусадебном участке жительницы деревни Содом шестьдесят один куст мака. В дальнейшем растения были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

Недавно мировой суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины и признал ее виновной в незаконном культивировании растений, содержавших наркотические вещества. Жительнице Кировской области придется заплатить штраф в размере 6 тысяч рублей.