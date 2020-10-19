В Кировской области с рельсов сошел локомотив

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Фото: psut.sledcom.ru

В Опаринском районе Кировской области с рельсов сошел тепловоз ЧМЭ3 № 2495. Информацию о происшествии сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 октября, около 16.20. Тепловоз сошел с рельсов при выполнении маневровых работ на станции Альмеж. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, на месте работают специалисты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте