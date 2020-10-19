Погода на рабочую неделю с 19 по 23 октября в Кирове: «минус» на градуснике и мокрый снег

В течение недели погода «порадует» кировчан и дождем, и снегом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Погода в Кировской области неизбежно портится. К концу недели температура воздуха грозит окончательно сползти к отрицательным значениям. «Комсомолка» подготовила прогноз на грядущие рабочие дни с помощью сервиса rp5.ru.

Утро понедельника, 19 октября, начнется с дождя, который прекратится к девяти утра. Температура воздуха в течение дня достигнет отметки в +4 градуса. Ожидаются порывы ветра до 14 м/с и низкое атмосферное давление.

Вторник, 20 октября, по температуре не будет отличаться от предыдущего дня. Синоптики обещают дождь со снегом до самого вечера. Порывы ветра могут достигать 10 м/с.

В среду, 21 октября, погода станет еще более прохладной. Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. День «порадует» небольшим дождем и снегом.

Четверг, 22 октября, отметится «минусом» на градуснике. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +1 градуса. Ожидается небольшой снег временами в течение дня. Вечером возможен переохлажденный туман - советуем автомобилистам и пешеходам быть осторожнее!

В пятницу, 23 октября, день будет пасмурным, но спокойным. Температура воздуха - от 0 до -2 градусов. Сильного ветра и осадков не ожидается.

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