В Кировской области борщевиком и другими сорняками заросло 11,5 тысячи гектаров земли

В новом году за нарушения к административной ответственности привлекли семь человек. Фото: Павел КЛОКОВ

Кировский Россельхознадзор посчитал площадь сорняков и число нарушителей, которые получили штрафы за зарастание сельхозземель в 2020 году.

В ведомстве сообщили, что в текущем году в области борщевиком Сосновского и другими сорняками покрылось 11,5 тысячи гектаров земли, в прошлом - более 3348 га, в 2018 - 575 га.

В новом году за нарушения к административной ответственности привлекли семь человек, в 2019 - 16 граждан и одно юридическое лицо, а двумя годами ранее - 11 граждан и 2 юрлица.

В 2020 году общая сумма штрафов составила 100 тысяч рублей. В 2019 нарушители выплатили на 140 тысяч больше, а в 2018 им пришлось выложить 400 тысяч рублей.

- За истекший период 2020 года территориальным органом Россельхознадзора выдано 11 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства - 3 юридическим лицам и 8 гражданам, - сообщили в ведомстве.